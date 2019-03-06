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الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:47 م

جامعة الأزهر: نولي اهتمامًا خاصًا بالوافدين لأنهم "سفراء الهداية"

جامعة الأزهر: نولي
أ ش أ
dostor.org/2542879

أكد رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي، أن الأزهر الشريف، بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، يولي الطلاب الوافدين رعاية شديدة، خاصة طلاب إندونيسيا لأنهم أهل للاهتمام وهم سفراء لنا في بلادهم، ينشرون المنهج الأزهري الرصين.

جاء ذلك خلال لقاء المحرصاوي، اليوم الأربعاء، مع وفد إندونيسي، تم خلاله تأكيد عمق العلاقات المميزة وقوة الروابط الراسخة بين الأزهر الشريف وإندونيسيا.

وقال رئيس الجامعة إن إقبال الطلاب الوافدين للتعليم بالأزهر من أكثر من مائة دولة، يعد شهادة ثقة، ودليلًا على تميز رسالة الأزهر عالميًا وذلك لمنهجه الإسلامي الذي يتسم بالوسطية والاعتدال والتسامح وقبول الآخر.

من جانبه، وجه الوفد الإندونيسي خالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لرعايته أبناء إندونيسيا وكذلك للدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على اهتمامه ورعايته لطلاب وطالبات إندونيسيا، ولحسن الاستقبال الذي حظى به الوفد، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين مصر وبلاده منذ القدم، خاصة أن مصر كانت أول دولة تعترف باستقلال إندونيسيا.

وأوضح الوفد أن هناك آلافًا من الطلبة الإندونيسيين تخرجوا في الأزهر ومنهم الرئيس الخامس لإندونيسيا عبد الرحمن وجيد، مؤكدًا أن دراسة طلاب إندونيسيا بالأزهر شرف كبير ووسام يحمله من ينال هذا الشرف، لأن الأزهر منبع الوسطية والاعتدال في العالم.

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