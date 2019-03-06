مرصد الكهرباء: 18 ألفا و200 ميجاوات زيادة احتياطية متوقعة في الإنتاج اليوم

أوضح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم تبلغ 18 ألفا و200 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وذكر المرصد - في نشرته اليومية - أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الأربعاء، يبلغ 24 ألفا و600 ميجاوات مقابل 24 ألفا و400 ميجاوات أمس الثلاثاء، موضحًا أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و230 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الرابعة و20 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.



يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توافر الكهرباء.. فيما يصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.