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الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:43 م

"البيئة" تشكل لجان متابعة لمنظومة المخلفات الصلبة في أسوان

البيئة تشكل لجان
أ ش أ
dostor.org/2542873

شكل الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسوان لجان متابعة وورديات عمل صباحية ومسائية لمنظومة المخلفات الصلبة بمدينة أسوان، تنفيذا لتوجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال زيارتها للمحافظة الأسبوع الماضي، حيث وجهت بتكثيف الجهود بالتعاون مع المحافظة لسرعة الانتهاء من رفع التراكمات من المحطة الوسيطة بالمحمودية وتأهيل المدفن المحكوم والإنهاء العاجل لأعمال منظومة المخلفات بالمدينة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم تكليف لجان للمتابعة من فرق عمل متناوبة والتواجد في مواقع الرصد بالمحطة الوسيطة طبقا لجدول زمني، ودعم فرق العمل المشكلة في نهاية يناير الماضي، حيث تم رفع تراكمات بسعة 3060 م، كما قامت الفرق العاملة بزيادة توسعة الطريق لتسهيل حركة المعدات ونقل التراكمات إلى الموقع المحدد (المحجر المستنفذ)، بالإضافة إلى السيطرة على الأدخنة والانبعاثات الناتجة عن اشتعال المخلفات بالمحطة، ومتابعة أعمال الرفع والتسوية.

وكانت وزيرة البيئة تفقدت الوضع البيئي للمحطة الوسيطة بالمحمودية خلال جولتها بأسوان الأحد الماضي، للتحقق من كفاءة المعدات التي تعمل على رفع المتولد اليومي والتخلص الآمن منه بيئيًا، والوقوف على الكميات الفعلية للمتولد اليومي من المخلفات التي تستقبلها المحطة على مدار اليوم ومدى التخلص الآمن منها أولا بأول، وعدد الأحياء التي تتولد عنها مخلفات يتم توجيهها لتلك المحطة الوسيطة.

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