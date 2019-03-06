تقارير صحفية: ريال مدريد قد يقيل مدربه سولاري هذا الأسبوع

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي ريال مدريد يستعد لإقالة مدربه الأرجنتيني، سانتياجو سولاري، بعد الهزيمة أمام أياكس أمستردام الهولندي ووداع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، كاشفة أيضا أن القرار قد يصدر هذا الأسبوع.



وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية اليوم الأربعاء أن سولاري كان يعلم بأنه يتعين عليه الفوز في مواجهة أياكس للإبقاء على آمال لوس بلانكوس هذا الموسم في تحقيق لقب.



وأشارت إلى أنه بحسب تقرير لصحيفة "أوكيه دياريو" الإسبانية فإن جماهير الريال تريد رحيل سولاري والإدارة مستعدة لإعفاء المدير الفني من مهام عمله، حيث لا توجد فرص أمامه لمواصلة العمل مع الميرينجي في الموسم المقبل بل إن قرار الإقالة قد يأتي هذا الأسبوع.



وأدت النتائج السيئة لريال مدريد إلى عدم تبقي شيء أمامه سوى اللعب من أجل التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم ويتأخر حاليا عن برشلونة متصدر الليجا بـ12 نقطة.