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سياسي
الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:41 م

وزير الخارجية الليبي: ما تمر به المنطقة يفرض التعاون المشترك

وزير الخارجية الليبي
وزير الخارجية الليبي محمد طاهر حمودة سيالة
أ ش أ
dostor.org/2542870

قال وزير الخارجية الليبي محمد طاهر حمودة سيالة، إن ما تمر به المنطقة العربية من تحديات يفرض علينا واجب التضامن والتعاون والتنسيق المشترك.

ووجه "سيالة" - في كلمته خلال أعمال الدورة الـ151 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية - الشكر لمصر رئيسا وحكومة وشعبا على جهودها في تنظيم واستضافة القمة العربية الأوروبية كخطوة أولى ستتيح الفرصة لتنسيق أكبر حول القضايا العربية، مع أهمية الإبقاء على التواصل المستمر من خلال الاجتماعات الوزارية وغيرها.

وأكد أن ليبيا على قناعة تامة بأهمية الدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية وأجهزتها في سبيل التسوية السياسية اللازمة التي تفاقمت لأسباب أهمها التدخلات السلبية الخارجية التي شجعت بعض الأطراف على عدم الالتزام بالمسار الديمقراطي، داعيا إلى وقفة جادة وتضامن عربي أكبر لإيقاف هذا العبث صونا وحماية لوحدة الدول العربية وسيادتها الوطنية.

ولفت إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يواصل بذل الجهود للخروج من الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الانقسام السياسي من خلال إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية تفصل بين المتنازعين على السلطة وتتيح للشعب أن يقول كلمته عبر صناديق الاقتراع؛ على أن يسبق ذلك عقد مؤتمر وطني جامع يناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي وفق مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة.

ونوه بأن المجلس الرئاسي يواصل تعامله بروح إيجابية مع مبادرات الحل السياسي الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن الحكومة سعت لإيجاد الحل للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي.

ودعا إلى دعم الجهود الليبية لحث مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا جزئيا لضمان تجهيز الحرس الرئاسي وقوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل وحماية الحدود تحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وشدد على موقف ليبيا الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندة نضاله وكفاحه حتى ينال حقوقه المشروعة وأهمها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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