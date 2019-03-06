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الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:38 م

مصر تنظم بطولة العالم لسيدات الاسكواش تحت سفح الأهرامات

مصر تنظم بطولة العالم
أ ش أ
dostor.org/2542867

أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش، تنظيم بطولة العالم للسيدات، المقرر لها أكتوبر المقبل بالقاهرة، على أن تقام المباريات في ملعب زجاجي على سفح الأهرامات.

ومن المقرر أن يعلن مسئولو الاتحاد، خلال الأيام المقبلة، عن تشكيل لجان البطولة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتمتلك مصر رصيدًا كبيرًا من البطولات العالمية للاسكواش، ويحتل صدارة تصنيف السيدات حاليًا رنيم الوليلي لاعبة المنتخب الوطني، فيما توجت مؤخرًا نور الشربيني بلقب بطولة العالم التي أقيمت في مدينة شيكاغو بأمريكا.

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