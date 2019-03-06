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اقتصاد
الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:35 م

تراجع بورصة السعودية 0.32% بختام تعاملات اليوم

تراجع بورصة السعودية
dostor.org/2542866

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.32% خاسرا عدد 27.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8534.16 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية "نمو" بنسبة 2.99% رابحًا عدد 109.20 نقطة ليغلق عند مستوى 3756.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 99 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 67 شركة، فيما تراجعت 102 شركة.

وتراجع 14 قطاع بسوق السعودية، على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.73%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.26%.

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