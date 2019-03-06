انطلاق دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة "جلوس" للرجال

انطلقت، اليوم الأربعاء، منافسات دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة "جلوس" للرجال، وذلك بتنظيم الاتحاد المصري الباراليمبي برئاسة حسام الدين مصطفى، في الصالة المغطاة باستاد المصري البورسعيدي، حيث ستستمر المباريات حتى يوم الجمعة المقبل.



ويشارك في البطولة 214لاعبًا، يمثلون 14 ناديًا، إذ تم تقسيمهم إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 7 فرق، حيث تقام المسابقة من دورين، بمجموع نقاط تراكمي، ويتم تصعيد أول ثلاثة فرق من كل مجموعة، إلي الدور النهائي، لتحديد فريقين للصعود للدوري الممتاز، وتلعب المباريات بنظام الثلاثة أشواط، ويحصل الفائز علي ثلاث نقاط، والخاسر علي نقطة واحدة.



وتضم المجموعة الأولى فرق "السلام بالغربية، جامعة قناة السويس، الإرادة والتحدي بالأقصر، الهدف بطنطا، الجمالية بالدقهلية، الجمعية النسائية أسيوط، الشرقية للدخان"، فيما تضم المجموعة الثانية فرق "الاتحاد بالقاهرة مركز شباب حلوان، مركز شباب قليوب، النادي الأهلي الرياضي بفاقوس، متحدي الإعاقة بالدلنجات، الإيمان بالقاهرة، المعاقين بشمال سيناء".