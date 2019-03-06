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الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:34 م

شيلونجو مهاجم الإسماعيلي بقائمة منتخب ناميبيا لمواجهة زامبيا

شيلونجو مهاجم الإسماعيلي
أ ش أ
dostor.org/2542864

أعلن الجهاز الفني لمنتخب ناميبيا بقيادة ريكاردو مانينتي قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة زامبيا يوم 23 مارس المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.

القائمة شهدت ضم 28 لاعبًا من بيمهم "بنسون شيلونجو" مهاجم وهداف الإسماعيلي الذي يقدم أداءً جيدًا منذ ارتدائه القميص الأصفر مؤخرًا بجانب كل من فيرجيل فريس، ماكس مبييفا، لويدت كازابوا، إدوارد ماوفا، بيتروس شيمبي، تيبيريوس لومبارد، أنانياس غيبهارد، ويلي ستيفانوس، دينزيل هاوسيب، بيتر شالولي، مارسيل باباما، ريان هاناموب، دينامو فريدريكس، إميليو مارتن، رونالد كيتجيري، إيفان كامبيرابا، إدموند كامباندا، منا كاتوبوز، سادني أوريكهوب، جوسلين كاماتوكا، فيتابي نغاروكا، تشارلز هامبيرا، كنزور كاوبيرورا، إيتامونوا كيمووين، إيمانويل هييتا، أبسالوم إيمبوندي، ديون هوتو كافينجي.

ويعد هذا اللقاء هو الحاسم للمنتخب الناميبي لاسيما أنه سيترتب عليه التأهل بصفة رسمية لنهائيات البطولة عن تلك المجموعة.

يذكر أن منتخبا ناميبيا وغينيا بيساو يحتلان الصدارة برصيد 8 نقاط إلا أن الأخير يتفوق بفضل فارق الأهداف فيما يحتل منتخب موزمبيق المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل منتخب زامبيا جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

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