تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم
تباينت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% رابحا 12.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5305.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحا 24.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5596.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% خاسرا عدد 12.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4764.18 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 178.9 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار كويتى عبر 5846 صفقة.
وتراجعت 7 قطاعات، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.
وجاء سهم "التعمير" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 14.44%، تليه سنام بنسبة 10%، ثم أسمنت خليح بنسبة 8.55%، فيما تصدر سهم "بيت الطاقة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.12% ثم أسمنت أبيض بنسبة 8.51%، ثم بيان بنسبة 8.42%.