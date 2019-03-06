الصين: الاتجاه العام للاقتصاد الصيني مستقر مع إحراز تقدم

قال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين (خه لي فنغ) إن اقتصاد بلاده يشهد تغيرات ويواجه تحديات في الوقت الحاضر، لكن اتجاهه العام مستقر مع إحراز تقدم.



وأضاف فنغ - في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب في العاصمة (بكين) حول جهود الصين لدفع الاقتصاد نحو التنمية عالية الجودة - أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مستقرة، وأن المؤشرات الخاصة بعام 2018 ما زالت داخل الحيز المعقول، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 03ر90 تريليون يوان (43ر13 مليار دولار) بزيادة قدرها 6.6% واحتلت معدلات النمو المرتبة الأولى بين أكبر خمسة اقتصادات في العالم.



وأوضح أنه من حيث التقدم، فإن الإصلاح في أجهزة الحزب الحاكم والدولة شهد تقدمًا سلسًا، في حين حقق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض تقدمًا جديدًا ما دفع تحسين الجودة والكفاءة في الصناعات ذات الصلة.



وتابع قائلا: "نعتقد أننا سنواصل الحفاظ على اتجاه تنمية جيد في العام الجاري؛ لضمان تنمية مستقرة وصحية ومستدامة للاقتصاد، وسيواصل اقتصاد الصين الحفاظ على اتجاه مستقر مع إحراز تقدم وتحقيق الهدف المحدد لهذا العام بكل تأكيد".



وأوضح اعتقاده بأن هناك ضرورية وإمكانية لتشكيل سوق قوية داخل الصين، مؤكدا استطاعته تقديم مزيد من المنتجات والخدمات عالية الجودة باستمرار طالما نضمن دفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض.



من جهته، قال نائب رئيس الجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (نينغ جي تشه) - ردا على أسئلة حول جذب الاستثمار الأجنبي ودفع تشكيل سوق قوية داخل الصين - إن الصين أطلقت أعمال إعادة تعديل القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، حيث سيتم تقليص القائمة أكثر هذا العام على أساس توسيع السماح بالنفاذ الذي تم تطبيقه العام الماضي، مع مواصلة التجربة الرائدة في هذا المجال بالمناطق التجريبية للتجارة الحرة.