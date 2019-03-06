وزير العدل الجزائري: تحديات منطقة البحر المتوسط والساحل تقتضي توحيد الرؤى

أكد وزيرالعدل الجزائري الطيب لوح اليوم الأربعاء، أن منطقة البحر المتوسط والساحل تواجه تحديات عديدة تقتضي توحيد الرؤى في مواجهتها.



وقال وزير العدل - في تصريحات له اليوم الأربعاء، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وإسبانيا -: "إنه تأتي في مقدمة هذه التحديات، محاربة ومكافحة الجريمة المنظمة، وعلى رأسها آفة الارهاب، التي ليست خطرا عن الامن والاستقرار فقط إنما أحد التهديدات الأساسية للديمقراطية".



وأشار لوح إلى أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون والموقع عليها 8 أكتوبر 2002 كما يأتي في سياق استكمال الإطار الاتفاقي الذي يجمع البلدين في المجال القانوني والقضائي، موضحا أن هناك 3 اتفاقيات قضائية تتعلق بالتعاون القضائي في المدني والتجاري والمجال الجزائي..مشيرا إلى أن التعاون بين وزارتي العدل في الجزائر وإسبانيا ليس وليد اليوم بل سبقته عمليات عديدة في هذا الاتجاه رغم غياب الإطار القانوني المكرس لذلك.



وأكد أن الجزائر وأسبانيا حليفان وشريكان استراتيجيان على الصعيدين السياسي والاقتصادي كما تجمعهما علاقات تعاون تقليدية متعددة الأوجه، والتي تتعزز باستمرار في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.