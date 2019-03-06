اللجنة الكويتية الروسية توصي بتوسيع نطاق التعاون المشترك

أوصت اللجنة الكويتية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، في ختام اجتماعها الذي استضافته وزارة النفط الكويتية اليوم الأربعاء، بتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع القطاعات.



وقالت وزارة النفط الكويتية - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت نسخة منه - إن الاجتماع السادس للجنة المشتركة، والذي استمر ثلاثة أيام، ترأسه من الجانب الكويتي وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، في حين ترأس الجانب الروسي وزير روسيا الاتحادية لشؤون شمال القوقاز سيرجي تشيبو تاروف.



وأضافت أن اللجنة أوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوسيع نطاق التعاون ما بين البلدين، موضحة أن الجانبين اتفقا على عقد الدورة السابعة للجنة الكويتية الروسية المشتركة في روسيا.



يذكر أن اللجنة الكويتية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني، تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء الكويتي عام 1995، برئاسة وزير النفط، وعضوية كل من وكيل وزارة الخارجية نائبا للرئيس، ووكلاء وزارات المالية، والنفط، والتجارة والصناعة، والإعلام، والأشغال العامة والمواصلات، بالإضافة إلى سفير الكويت لدى روسيا، والمدير العام لمعهد الأبحاث؛ حيث عقدت اللجنة المشتركة خمس دورات بالتناوب بين البلدين.