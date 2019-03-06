وفد من لجنة الانتخابات الفلسطينية يصل غزة ويلتقي هنية

يصل وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية برئاسة حنا ناصر، إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، للقاء قادة حركة حماس، والتباحث حول إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، حسبما نشرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.



وقال فريد طعم الله عضو لجنة الانتخابات الفلسطينية، إن حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، سيلتقي إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، غدًا الخميس، لبحث موضوع الانتخابات، في مكتب الأخير.



وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، قرارا في ديسمبر الماضي، بحل المجلس التشريعي، ودعت إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.