طالب يضرب مدرس عاتبه على تحرشه بالفتيات في الدقهلية

اعتدى طالب بالصف الثاني الثانوي بالضرب على مدرس بمدرسة الصالحات الإعدادية المشتركة ببني عبيد بالدقهلية، بعدما أمسك به المدرس أثناء تسلقه سور المدرسة وقيامه بمغازلة الطالبات بالمدرسة ومحاولة التحرش اللفظي بهن.



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من مدير مدرسة الصالحات الإعدادية المشتركة ببني عبيد بتسلق أحد الطلاب سور المدرسة وقيامه بالاعتداء بالضرب على أحد المدرسين بالمدرسة.



انتقل على الفور ضباط المباحث بقيادة الرائد أحمد الجنيدي، رئيس مباحث بني عبيد ومعاونة النقيب محمد صفوت معاون المباحث، وبالفحص تبين قيام طالب من خارج المدرسة بتسلق السور ومعاكسته الطالبات بالمدرسة وعندما شاهده "عبد السميع. ع. ع" 43 سنة معلم أول ومقيم بالصالحات ويعمل بذات المدرسة، وحاول معاتبته على تصرفه قام بالاعتداء عليه بالسب والضرب وفر هاربًا من المدرسة قبل ضبطته.



وتمكن ضباط المباحث من تحديده وضبطته ويدعى "إسماعيل.ا.ع" 17 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي الفني ومقيم كفر الصالحات، بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.