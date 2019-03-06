إجلاء 900 مهاجر من إحدي ضواحي كالابريا في إيطاليا

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن حوالى 900 مهاجر نقلوا صباح الأربعاء بهدوء من حي سان فرناندينو العشوائية في منطقة كالابريا (جنوب غرب) ودمرت مساكنهم بجرافات.



واكد سالفيني، الذي يتولى ايضا رئاسة حزب الرابطة اليميني القومي والرجل القوي في الحكومة الشعبوية الايطالية "كما وعدنا (...) انتقلنا من الأقوال الى الأفعال".



وبدأت عمليات اجلاء هؤلاء المهاجرين الذين وجد عدد كبير منهم أعمالا موسمية، في بعض الأحيان سرا أو مزارع المنطقة، في وقت مبكر من صباح الأربعاء. ووعد سالفيني بإعادة إسكانهم في مراكز استقبال، لكن عددا كبيرا من المهاجرين قالوا صباح الأربعاء، ردا على أسئلة وسائل الاعلام انهم ما زالوا لا يعرفون إلى أين سينقلون.



وهذه ليست المرة الاولى التي يجرى خلالها اخلاء حي سان فرنسيسكو العشوائي من دون التوصل فعلًا لحل المشكلة وتفادي خطر زيادة هشاشة هؤلاء المهاجرين، كما تقول جمعيات المساعدة.



وقد لقي أربعة مهاجرين خلال هذه العمليات مصرعهم، قتلا او في حرائق عرضية او متعمدة، منذ سنة، كما تقول "جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان".



ودفعت وفاة سنغالي يدعى موسى با (29 عاما) السلطات الايطالية إلى أن تأمر مرة جديدة بتدمير هذا الحي العشوائي.



لكن هذه الجمعية الموجودة في الحي منذ سنوات، ذكرت ان عملية الاجلاء بدأت هذه المرة "من دون أن تؤخذ في الاعتبار الحقوق الفردية لهؤلاء العمال المهاجرين، ولا التعهدات التي قطعتها المؤسسات والهيئات الاقليمية والمحلية للقيام بتحركات على المدى البعيد من اجل ادماجهم الاجتماعي".