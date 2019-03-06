الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بتعميق علاقاته مع الجزائر

جددت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانسيتش، التزام الاتحاد بمواصلة تعميق علاقاته مع الجزائر بهدف خلق فضاء مشترك يسود فيه الاستقرار والديمقراطية والازدهار.



ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء، عن كوسيانسيتش قولها بشأن الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في أبريل المقبل" إن المجلس الدستوري هو الهيئة المخولة في الجزائر لتأكيد تطابق الترشحات، بهدف الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي، وهناك العديد من المرشحين قدموا أوراقهم ومن صلاحية المجلس الدستوري الجزائري التأكيد على توافق الترشيحات مع الدستور والقانون الانتخابي".



وقالت" إن حرية التعبير والتجمع هي حقوق يكفلها الدستور الجزائري، وننتظر أن تمارس هذه الحقوق بطريقة سلمية ومضمونة في إطار دولة القانون".