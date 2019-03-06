إقبال متزايد على حملة "100 مليون صحة" بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية إقبالا متزايدا من المواطنين على فرق حملة (100 مليون صحة) في يومها السادس لإجراء المسح الطبي الشامل لفيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية المتمثلة في الضغط والسمنة والسكر.



وقال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إنه تم الكشف على 613 ألفا و634 مواطنا في الـ5 أيام الأولى من انطلاق الحملة وتم تحويل الحالات الإيجابية لفيروس سي إلى 7 مستشفيات ومراكز طبية لإجراء تحاليل (pcr) وفي حالة التأكد من إصابتهم بفيروس سي يتم تحويل المصابين إلى مراكز علاج الكبد الكائنة في 10 مستشفيات تعليمية ومركزية وعامة ونوعية.



وأشار إلى أنه تم تخصيص 20 مركزا طبيا ومستشفي عام ومركزي لعلاج المصابين بأمراض السكر والضغط على نفقة الدولة، مضيفا أنه تقرر زيادة أعداد الفرق الطبية المشاركة في حملة 100 مليون صحة لمواجهه الزحام والإقبال الكثيف من المواطنين على الحملة وأنه تم حل كافة المشاكل الخاصة بشبكات الإنترنت.



وفي سياق متصل، تفقد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الفرق المتحركة البالغ عددها 683 فرقة طبية تضم 2049 طبيبا وممرضا وفني معمل للتأكد من انتظام العمل بها وإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين على الوجه الأكمل وتذليل كافة العقبات التي تواجهه.