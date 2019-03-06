خروج المزيد من المحاصرين من آخر جيب لـ"داعش" في شرق سوريا

أجلت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من المحاصرين في آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابى في شرق سوريا، بينما تواصل استعدادها لاستئناف هجومها تمهيدًا للقضاء على الإرهابيين.



وأبطأت هذه الفصائل الكردية والعربية وتيرة هجومها داخل بلدة الباغوز منذ ليل الأحد إفساحًا في المجال للمدنيين المحاصرين بالخروج، متهمة التنظيم المتطرف باستخدامهم كدروع بشرية.



وفي الأيام الأخيرة، خرج آلاف الأشخاص بينهم الكثير من النساء والأطفال، فضلًا عن رجال يُشتبه بأنهم إرهابيون وبينهم عدد كبير من الجرحى، من البقعة الأخيرة الخاضعة لسيطرة التنظيم، وتتخطى الأعداد التي تواصل الخروج يوميًا توقعات قوات سوريا الديموقراطية.



وفي نقطة فرز قرب الباغوز، شاهدت صحفية في وكالة فرانس برس الأربعاء المئات من الأشخاص، بينهم عشرات الرجال الذين نزلوا من الحافلات ومشوا في صف منتظم الواحد تلو الآخر وسط أرض قاحلة، تمهيدًا لتفتيشهم وجمع معلومات شخصية عنهم.



ويأتي خروج هذه الدفعة غداة إعلان قوات سوريا الديموقراطية إجلاء 3500 شخص من الباغوز، بينهم 500 مقاتل من التنظيم سلّموا أنفسهم لقواتها.