ضبط عصابة لسرقة ماكينات الري في الدقهلية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بني عبيد بالدقهلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة ماكينات الري والكهرباء والأبواب والشبابيك الحديدية.



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود عدة بلاغات بدائرة مركز بني عبيد بسرقة ماكينات الري والكهرباء والأبواب والشبابيك الحديدية.



تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد شوقي، رئيس مباحث المديرية، العقيد محمد الحسيني رئيس فرع شرق، والرائد أحمد الجندي، رئيس مباحث بني عبيد، والنقيب محمد صفوت معاون المباحث، وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابي يضم كل من "عباس.س.ع" 36 سنة عاطل ومسجل شقي خطر سرقات، ومقيم بقرية مبارك دائرة المركز و"حسام.أ.م" 29 سنة عاطل ومسجل شقي خطر سرقات.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بما أسفرت عنه التحريات، وأرشدوا عن مكان بيع بعض المسروقات بمبلغ 10 آلاف جنيه وكذلك اعترفا بسرقة سيارة نصف نقل مقطورة من دائرة المركز وأرشدا عن مكانها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.