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الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:25 م

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و600 ميجاوات

الكهرباء: الحمل المتوقع
أ ش أ
dostor.org/2542769

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الثلاثاء، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأربعاء 24 ألفا و600 ميجاوات مقابل 24 ألفا و400 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و230 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وقد فعّلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 5 ملايين مكالمة خلال 27 شهرا حتى ديسمبر 2018.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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