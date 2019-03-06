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الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:25 م

"الدمرداش" يطالب بجذب استثمارات صينية بمجال إعادة تدوير المخلفات

عبد الحميد الدمرداش
عبد الحميد الدمرداش
أسماء إبراهيم
dostor.org/2542768

أكد عبد الحميد الدمرداش، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أهمية نقل الخبرة الصينية فى مجال زراعة الأرز فى الأراضي المالحة، وجذب الاستثمار الصيني فى مجالات زراعة الزيتون والأعشاب الطبية والنباتات العطرية بالمشاركة مع القطاع الخاص المصري.

كما شدد الدمرداش على ضرورة جذب استثمارات صينية فى مجال إعادة تدوير المخلفات، خاصة أنه يوجد فى مصر 30 مليون طن مخلفات زراعية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار فى إنشاء الصوب الزراعية وإداراتها ونقل خبراتهم فى هذا المجال، بجانب دعم صغار المزارعين والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من الصين مع جمعية رجال الأعمال المصريين.

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