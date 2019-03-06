الأوبرا تستضيف حفلات الجسر الموسيقى المصري الفنلندي

تستضيف دار الأوبرا المصرية حفلات الجسر الموسيقى المصري الفنلندي بقياد عازف البيانو والمايسترو الفنلندي الشهير رالف جوثونى خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس الجاري.



وقالت الأوبرا - في بيان اليوم الأربعاء - إنه يرافق المايسترو الفنلندي جوثونى فريق من أشهر العازفين العالميين؛ منهم عازف الفيولا الدكتور تيمو كوبيانين وعازف البيانو كريستيان اتيلا والمدير الفني لمهرجان سافونلينا الاوبرالى يورما سيلفاستى.



وحسب البيان، ينظم الفريق الموسيقى الفنلندي ورش عمل موسيقية مع الموسيقيين والمغنيين الشباب المصريين الموهوبين، وسيقدم الجسر الموسيقى المصري الفنلندي 3 حفلات مجانية؛ الأولى حفلة سيمفونية والثانية لموسيقى الحجرة والأخيرة للأغاني الأوبرالية.



ويستغرق الجسر الموسيقى حوالي أسبوعين بورش عمل وفصول مشتركة للمحترفين وعروض موسيقية مشتركة بمشاركة موسيقيين ومغنيين مصريين موهوبين وفنلنديين.



ويهدف الجسر الموسيقى إلى تعزيز العلاقات الثقافية الثنائية بين مصر وفنلندا وتشجيع وتطوير مهارات شباب الموسيقيين والمغنيين المصريين، وفى وقت لاحق يتم اختيار بعضهم لاستكمال دراستهم وتدريبهم في أكاديمية سافونلينا الدولية للموسيقى في فنلندا وتقديم عروضهم أثناء مهرجان سافونلينا الأاوبرالي الدولي الصيفي الشهير.



ويعقد الجسر الموسيقى مرة كل عام أيضا لإبهار وإمتاع عشاق الموسيقى الكلاسيكية بالإضافة إلى تدريب شباب الموسيقيين المصريين.