حوار شعري بين الأجيال بثقافة القاهرة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة أمسية شعرية بنادي الأدب بقصر ثقافة مصر الجديدة التابع لفرع ثقافة القاهرة، وعنوانها الحلقة الثانية من مشروع "حوار الأجيال الشعري" والتي تقوم فكرته على التباري الإبداعي بين ثلاثة شعراء من ثلاثة أجيال متعاقبة، ومن ذات اللون الشعري، وهي فكرة تهدف إلى فرز الحقيقيين وتحقيق التفاعل الإبداعي بينهم بصورة تعيد الشعر المصري والعربي إلى سابق إشراقه.



شارك في الأمسية الشعراء ناجي شعيب ممثلا لجيل الكبار، ومصطفى مقلد ممثلا لجيل الوسط، ومصطفى فهمي ممثلا لجيل الشباب.



واستمتع الحضور بهذا التباري الإبداعي وخاصةً في السؤال المحوري الذي يعتبر جزءا من التباري بين الفرسان الثلاثة وهو "ما هو السبيل لإعادة الشعر خصوصا والأدب عموما لدائرة الاهتمام ؟"



وقد تنوعت إجابات المنصة في إيجاد آلية فرز جديدة تناسب العصر لغربلة المنتج الشعري وتقديمه في قالب أجمل.



أعقبها فقرة شعرية للموهوبة ملك محمود خليل، المطربة الشابة شيماء السيد، وإدارة اللقاء الشاعر محمد أبو الليف، رئيس نادي أدب مصر الجديدة.