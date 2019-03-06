"رجال الأعمال" تطالب بتفعيل اتفاق تبادل العملات بين مصر والصين

قال المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال، إن الجمعية تستقبل ما بين 10 و15 وفدًا من المستثمرين الصنيين سنويًا، بجانب بروتوكول التعاون مع المنطقة الصناعية الصينية "تيدا"، وهو ما يعزز من أهمية لجنة الصين بالجمعية فى تحقيق طفرة فى العلاقات الثنائية على مستوى القطاع الخاص.



وشدد عز الدين على أهمية تفعيل اتفاقية تبادل العملات الموقعة مؤخرًا وتحقيق أقصى استفادة منها فى تنمية التجارة، خاصة أنها ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري.



وقال إن مصر شاركت فى أول معرض دولي للواردات بالصين بهدف تشجيع التبادل التجاري، داعيًا أعضاء الجمعية والشركات المصرية للمشاركة بقوة فى الدورة الثانية لمعرض الواردات الصينية المزمع عقده فى بكين نهاية العام الجاري.



وأعلن عن الاتفاق على تنظيم "اليوم الصيني" بالجمعية لمناقشة التحديات التى تواجه التعاون المصري الصيني فى مختلف المجالات ووضع حلول لها وعقد اجتماعات مع لجنة الزراعة بالجمعية ولجنة السياحة، بالإضافة إلى تنظيم ندوة مشتركة للجنة المشاروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية مع ممثلي بنك التنمية الصيني لبحث آليات تمويل مشاريع الشباب.



جاء ذلك خلال استضافة رجال الأعمال المصريين لوفد صيني.





