سقوط هارب بحوزته سلاح ناري وذخيرة في الفيوم

نجح ضباط مباحث مركز شرطة سنورس بالفيوم في القبض على عاطل هارب ومطلوب التنفيذ عليه في 8 قضايا، بحوزته فرد خرطوش وطلقات لذات العيار و30 قرص من حبوب الترامادول بقصد الاتجار.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث مركز سنورس من ضبط المسجل "أحمد ربيع عطوة سعد" عاطل ومقيم في سنهور القبلية بدائرة المركز هارب ومطلوب التنفيذ عليه في 8 قضايا سرقة ومخدرات وشروع في قتل، وضبط بحوزته 30 قرص من حبوب الترامادول المخدر بقصد الاتجار وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي وطلقتين لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهم، وتحرر له المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.