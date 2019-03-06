"رجال الأعمال": 13 مليار دولار تبادلًا تجاريًا بين مصر والصين

قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر ومن أكبر الدول الصناعية والتجارية على مستوى العالم، إلا أن حجم استثماراتها فى مصر ما زال ضعيفًا.



وأوضح عيسى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يبلغ 13 مليار دولار وتقدر الصادرات المصرية إلى السوق الصينية بنحو 1.5 مليار دولار، أغلبها صادرات بترولية، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة التجارية لاستهداف دول إفريقيا، خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.



وأضاف أنه على الرغم من العلاقات القوية بين الزعمين المصري والصيني وما شملته 5 زيارات رئاسية من بروتوكولات تعاون فى مجالات البنية التحتية إلا إن حجم الاستثمارات المباشرة على مستوى القطاع الخاص فى البلدين ما زال ضعيفًا، متسائلًا: لماذا لم تتقدم الصين إلى المرتبة العاشرة من بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر؟.



جاء ذلك خلال اجتماع وفد صيني مع جمعية رجال الأعمال المصريين.

