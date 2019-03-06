"زايد" انفقنا أكثر من مليار جنيه على عمليات قوائم الانتظار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة أنفقت مليارًا و93 مليونًا و637 ألف جنيه لإجراء عمليات قوائم الانتظار البالغ عددها أكثر من 100 ألف عملية.



وأضافت في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء منذ قليل، أن الدولة أنفقت 404 ملايين منهم، والتأمين الصحى 395 مليون، والبنك المركزى والبنوك 393 مليون جنيه.



ولفتت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني أنفقت موارد وأجرت حالات بالمجان بإجمالي 230 مليون جنيه مثل مجدي يعقوب، وبيت الزكاة والصدقات.



وأوضحت أن الوزارة تحملت 64% من الإنفاق في المبادرة.