وزير الخارجية السوداني يشيد بنجاح القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

أشاد الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية السوداني بنجاح القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت بشرم الشيخ يومي 24 و25 فبراير الماضي.



جاء ذلك في كلمة الوزير السوداني، رئيس الدورة السابقة الـ150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، خلال افتتاح اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ151 الذي انطلق اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.



وسلم الوزير السوداني، في بداية الاجتماع وزير خارجية الصومال أحمد عيسي عوض رئاسة الدورة الجديدة الـ 151 للمجلس.



وهنأ وزير الخارجية السوداني الدولة المضيفة مصر والجامعة العربية على النجاح الكبير لقمة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن بلاده تشرفت برئاسة الاجتماع العربي الأوروبي الذي عقد في بروكسل للتحضير للقمة.