تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة 11 تذكرة هيروين في المعصرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعصرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا لاتهامه بحيازة 11 تذكرة هيروين.



تلقى قسم المعصرة معلومات مفادها قيام "إبراهيم. أ. أ"، 28 سنة، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات دلت على صحة الواقعة، وباستصدار إذن النيابة خرجت قوة من القسم وبإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت أحدها عن ضبطه وبحوزته 11 لفافة هيروين وسلاح أبيض "قطر" ومبلغ مالى 360 جنيها، فئات ورقية متعددة.



وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازة المواد المخدرة من أجل الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر محضر برقم 3669 لسنة 2019 وباشرت النيابة التحقيق