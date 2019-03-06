ثقافة الفيوم تناقش فيلم "المومياء"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الفيوم، حيث قدّم قصر ثقافة الفيوم عرض ومناقشة لفيلم "المومياء" من إنتاج 1969، إخراج شادي عبد السلام، والذي يتناول قضية سرقة الآثار المصرية، ونال الكثير من الجوائز الدولية واحتفلت به مهرجانات عالمية، ويعد من أفضل 100 فيلم مصري، وجاء ترتيبه الثالث، واختياره كأفضل فيلم عربي في استفتاء عام 2013. لم يعرض الفيلم جماهيريا إلا عام 1975.



كما أقام القصر ندوة بنادي الأدب لمناقشة رواية "حياة الرماد" للكاتب مجدي يونس، بحضور الروائي محمد جمال، والشاعر كريم سليم، وأدارها الشاعر أسامة سند، وتم سرد أجزاء من الرواية ومناقشتها، بجانب أمسية شعرية لأعضاء النادي.



وفي إطار احتفالات الهيئة بعيد الأم نفذت مكتبة الطفل ورشة فنية بمناسبة عيد الأم لعمل كارت معايدة مجسم لكلمة mam باستخدام ورق الكانسون الملون مع طالبات كلية الخدمة الاجتماعية.



كما أعد قسم المواهب بالفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "التخطيط الإستراتيجي واتخاذ القرار" بمكتبة مدرسة عائشة حسنين الثانوية بنات تحدث خلالها محمد محمود صالح عن مفهوم التخطيط والاستراتيجية، وعصف ذهني مع الطالبات عن معاني المفاهيم مثل "الحرية، الاختيار، البدائل، الصراع، المستقبل" مشيرا أن التخطيط يسبقه التحليل الرباعي Quadratic analysis ( نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، التهديدات "التحديات")، وهناك تناسب طردي بين نقاط القوة والفرص، كلما انخفضت نقاط الضعف تنخفض التهديدات (التحديات) فالتخطيط للوصول إلى تحقيق الأهداف.