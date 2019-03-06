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الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:53 م

الكويت: نقدر جهود روسيا فى دعم تسوية الأزمة الخليجية

وزير خارجية الكويت،
وزير خارجية الكويت، صباح الخالد الحمد الصباح
نيفين أشرف
dostor.org/2542627

أكد وزير خارجية الكويت، صباح الخالد الحمد الصباح، تقدير بلاده لجهود موسكو في دعم الوساطة الكويتية لإنهاء الأزمة القطرية، معربًا عن سعادته حال عودة سوريا للجامعة العربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره وزير الخارجية الروسي، عقب محادثاته مع نظيره الكويتي اليوم الأربعاء، أثناء زيارته الكويت ضمن جولة خليجية يجريها وزير الخارجية الروسى، تضم كل من: قطر، السعودية، الكويت، والإمارات، في الفترة من 3 وحتى 7 مارس الجارى.

وقال وزير الخارجية الكويتى: "نقدر جهود روسيا في دعم تسوية الأزمة الخليجية وجهود الوساطة"، مضيفًا: "عودة سوريا إلى محيطها العربى يسعدنا ونطالب بالإسراع بالحل السياسي".

وتأتي جولة وزير الخارجية الروسي لدول الخليج، في ظل استمرار الأزمة القطرية التى دخلت عامها الثاني بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب تعاونها مع إيران ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل منه قطر حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربى لإنهاء الخلاف.

وحددت دول الرباعى العربى، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها؛ تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر عن استعدادها للحوار غير المشروط.

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