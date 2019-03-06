لافروف: ما سمعناه عن "صفقة القرن" لن يؤدي لحل القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن ما سمعته موسكو عما تُمسى بـ"صفقة القرن" سيؤدي إلى إفشال الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي المشترك مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الذي عُقد اليوم الأربعاء، بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية.



وعبَّر لافروف عن قلق موسكو إزاء إغفال ما تُسمى بـ"صفقة القرن" للمبادرة العربية للسلام كإحدى المرجعيات المهمة في إطار تسوية القضية الفلسطينية، والتي أطلقتها المملكة العربية السعودية، وأيدتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتنص على تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل بعد حل القضية الفلسطينية وفقا لمبدأ الدولتين.



وفيما يتعلق باتهام وزارة الدفاع الروسية للولايات المتحدة اليوم بعرقلة خروج اللاجئين السوريين من مخيم الركبان، وأثر توقف التعاون الروسي-الأمريكي على حل القضية السورية، قال لافروف: "إن الاتصالات بين موسكو وواشنطن مستمرة حول الشأن السوري، إلا أن موسكو لديها شكوك حول رغبة الولايات المتحدة في إنشاء دويلة شرقي سوريا".