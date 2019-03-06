فنون كتابة الرواية بثقافة الشرقية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية بفرع ثقافة الشرقية، حيث نظم نادي أدب كفر صقر بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر محاضرة فنون عن "كتابة الرواية" تحدث خلالها الكاتبين الروائيين خالد الجزار، وخالد مجدي رضوان، وتحدثوا عن أهمية الأدب والأعمال الروائية في إثراء الوجدان، مشيرين لعناصر كتابة الروايات أمثلة واقعية لبعض الروايات، وفى نهاية الأمسية تم فتح باب الأسئلة والمناقشة والاستماع لبعض مواهب الطلاب الحاضرين.



واحتفالا بيوم الشهيد عقدت مكتبة صفط زريق محاضرة بعنوان "ذكري يوم الشهيد ومكانته عند الله" ألقاها أحمد محمد عطوة مدرس بالأزهر الشريف، وتناولت عدة محاور منها تعريف الشهيد بأنه هو من قتل في سبيل الله والشهادة هي أعلي مرتبة في الإسلام، ودرجات الشهداء، ثم ثواب الشهادة في سبيل الله.



بينما نفذ بيت ثقافة الإبراهيمية محاضرة بعنوان "ثورة 19الشرارة الأولي لتحرير المرأة المصرية" ألقتها فاطمة الطيب، أوضحت فيها كفاح المرأة المصرية في ثورة 1919 حيث أثبتت جدارتها بقيادة المظاهرات النسائية لتقف بجانب جميع طوائف الشعب، ومن أهم رائدات الحركة النسائية هدي شعراوي وحمدية خليل.



كما ناقش قصر ثقافة منصور حسن بأبوكبير كتاب "الضمير وأثره في الإنسان" تأليف يوسف ميخائيل أسعد.



وضمن الأنشطة الفنية نظمت مكتبة الغار ورشة حرفتي القرية وتتضمن حرفتي الأشغال اليدوي والتريكو والكورشية وتستمر الورشة لمدة عشرة أيام.



كما نفذ مرسم قصر ثقافة الزقازيق ورشه فنية بحضور طلاب مدرسة السادات الإعدادية بنين.