"أرض الملائكة" بثقافة الشرقية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة استعدادها للموسم المسرحي الجاري بفرع ثقافة الشرقية، حيث تستمر بروفات الشريحة المسرحية لقصر ثقافة منصور حسن بأبو كبير بعنوان "أرض الملائكة" على مسرح القصر، العرض تأليف السيد فهيم، إخراج محمد النجار، السنوغرافيا عبد الرحمن مهدي، ألحان وتوزيع محمد ناجى، أشعار أحمد سالم، استعراض ياسر هجرس، غناء محمد قنديل، سما، بسملة، مريم، محمد سعيد.



يتحدث العرض عن محاربة الفساد والبحث عن منفذ في المجتمع لحل المشكلات الموجودة.



العرض بطولة أحمد الشرقاوى، مصطفى عبدالقادر، يحيى جمال، خالد خابور، آلاء عاطف، سالى منصور، محمد ابراهيم، الطاهر، يوسف ابراهيم، أحمد منصور، أحمد الزر، أسامه سلطان، محمد الكينج، مريم محمد، سلمى الخضرى، خالد النجار، محمد الشاعر، شريف السيد، محمد فتحى، عمرو منصور.