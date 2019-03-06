بلاغ يتهم "جمال عيد" بإهانة القضاء

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العيا، ببلاغ للمستشار النائب العام، اتهم فيه جمال عيد بإهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة الاخوان الإرهابية في تحقيق اهدافها الاجرامية.



وجاء في البلاغ رقم 3408 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ان جمال عيد المدير التنفيذى لمعلومات حقوق الإنسان دأب على الاساءة للدولة المصرية وارسال تقارير مشبوهه للمنظمات الاجنبية عن الاوضاع الداخلية للبلاد وتعمده بتلك التقارير نشر أخبار كاذبة ونقل صورة مخالفة للواقع بهدف تشويه صورة مؤسسات الدولة في الخارج والتحريض عليها وذلك مقابل تمويلات مشبوهه يتلقاها بصفة دورية.



واتهم محمود في بلاغه المقدم ضده البلاغ جمال عيد بإهانة السلطة القضائية والاساءة اليها عبر صفحته الرسمية، حيث وصف القضاء المصري في تدوينته بالعدالة العرجاء والمتردية، ووصف محمود في بلاغه ان ما ورد بتلك التصريحات تمثل تعديا سافرا على السلطة القضائية وتهكما عليها وتعمده نشر أخبار كاذبة عن السلطة القضائية للاخلال بهيبتها، ويأتى ذلك في سياق الاساءات التي توجهها جماعة الاخوان الإرهابية للسلطة القضائية، وهو الأمر الذي يعد تشاركا مع جماعة إرهابية لتحقيق اغراضها الاجرامية.



واكد محمود في بلاغه ان التصريحات التي تصدر عن المقدم ضده البلاغ بشأن فبركة وزارة الداخلية لقضايا ضده، تعد تصريحات كاذبة جملا وتفصيلا، وتمثل جرائم مؤثمة قانونا بموجب نصوص مواد قانون العقوبات المصري، وهي المواد 302 – 305 – 308.



وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وأصدار أمر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ جمال عيد، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، وارفق محمود في بلاغه المستندات التي تؤكد ارتكاب جمال عيد للجرائم المنوه عنها في البلاغ.