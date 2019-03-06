هالة زايد من "الوزراء": الانتهاء من 100 ألف عملية في قوائم الانتظار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء أكثر من 100 ألف عملية جراحية في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار والتدخلات الجراحية الحرجة في التخصصات التسعة التي شملتها المبادرة.



وأضافت في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن عدد الحالات التى كان متوقع قبل بدء المنظومة 17.888 حالة مشجلة، ووصلت لأكثر من 100 ألف حالة.



وأوضحت أن أكثر من 70% من الحالات كانت جراحات قلب، وهو ما يبين ثقابة رؤية الرئيس في إدراج الأمراض غير السارية ضمن حملة 100 مليون صحة.



وتوجهت بالشكر للبنك المركزي ومؤسسة مجدي يعقوب وبيت الذكاة والصدقات لاسهامهم في نجاح المبادرة، ووزارة التعليم العالي، وللقوات المسلحة.