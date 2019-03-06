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الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:45 م

الحبس سنة لمتهم بـ"أحداث طلعت حرب"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2542607

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، المتهم "محمود إبراهيم" بالسجن سنة، في جلسة إعادة إجراءات محاكمته لاتهامه بالتظاهر في أحداث طلعت حرب التي وقعت فى 22 يناير 2015.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت فى وقت سابق بسجن المتهم وآخرين 5 سنوات غيابيا، وقام المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلي وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.

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