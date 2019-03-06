4.5 مليون جنيه لإنشاء 7 ملاعب خماسية بقرى الوادي الجديد

صرح بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بأنه يجري حاليًا العمل على رفع كفاءة البنية التحتية لعدد من مراكز الشباب بقري المحافظة، وذلك في إطار حرص اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم على تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة، خاصة بالقرى والمناطق النائية والمحرومة.



وأوضح شوقي أن خطة التطوير الحالية تشمل إنشاء 7 ملاعب خماسية نجيل صناعي بتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه بقرى (درب الأربعين 1، درب الأربعين 2، فلسطين، عزب القصر، العروبة، عبد القادر، عين عيش)، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء منها خلال ستة أشهر من تاريخ بدء التنفيذ.