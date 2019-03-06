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الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:43 م

مفتي الجمهورية يدين الهجوم الانتحاري قرب مطار جلال آباد بأفغانستان

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية
أميرة العناني
dostor.org/2542603

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، التفجير الانتحاري الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، حيث فجَّر انتحاري نفسه قرب مطار مدينة جلال آباد شرق أفغانستان؛ ما أدى إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم الأربعاء: إن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للآمنين والأبرياء يبرهن على الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

وشدد مفتي الجمهورية على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالقتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التشدد والتطرف، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود الرامية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره الشيطانية والقضاء عليه.

وتقدم فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعبًا، ولأسر ضحايا الحادث الإرهابي الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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