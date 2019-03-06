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اقتصاد
الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:41 م

ضعف الطلب وراء تراجع أرباح "الجوهرة" إلى 5.36 مليون جنيه

ضعف الطلب وراء تراجع
اكرم عمران
dostor.org/2542602

كشفت المؤشرات المالية لشركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة" عن تراجع أرباحها خلال 2018، بنسبة 89%، لتصل إلى 5.36 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 47.76 مليون جنيه في 2017.

وبلغت مبيعات الشركة خلال العام الماضي 1.033 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.003 مليار جنيه في 2017.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح لضعف الطلب على منتجات السيراميك بالسوق المحلية خلال الربع الأول والأخير من العام الجاري، ما أدى لانخفاض حجم مبيعات الشركة بالتبعية.

وتابعت: شهد العام الماضي انخفاض معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع معظم تكاليف النشاط وارتفاع تكاليف المنتجات وانخفاض هامش الربح.

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