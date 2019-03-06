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سياسي
الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:40 م

الشبكة العربية لحقوق الإنسان تناقش السلام العادل بالشرق الأوسط

صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد الشريف
dostor.org/2542598

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق رئيس الشبكة ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة حول السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط، اليوم، بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأوضح فايق، في كلمته، أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي نظمتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان منذ ديسمبر2017 بعمان والجزائر والقاهرة وجنيف لبحث سبل دعم وتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، ومواجهة الأمر الواقع لتأبيد الاحتلال الإسرائيلي وتجاوز كل قرارات الأمم المتحدة والمبادرات العربية لتحقيق سلام شامل وعادل، والتصدي لعمليات العنف وتقويض مرتكزات القضية الفلسطينية من عمليات عنف مفرطة، تقويض مقومات حل الدولتين، تكثيف طرح مشروعات لقوانين عنصرية أو داعمة للاحتلال، محاولة إرباك الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، تكثيف الاعتقالات في القدس والضفة الغربية.

وشدد فايق على أنه رغم هذه الإجراءات التي شنها التحالف الأسرائيلي الأمريكي فلم تستطع أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو القضاء علي الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، فتجاوز المجتمع الدولي الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في صيغة الاتحاد من أجل السلام، وشكل مجلس حقوق الانسان الدولي لجنة لتقصي الحقائق لجرائم القتل لفض التظاهرات السلمية.

وطالب فايق المشاركين في الندوة بالسعي لدى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق الجرائم المطروحة التي ترتكب تجاه الشعب الفلسطيني وغير المسبوقة في احتلال الأراضي الفلسطينية.

وتهدف الندوة إلى مناقشة موضوع السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط، والتأكيد عليه كركيزه أساسية لاستقرار الشعوب وبناء المجتمعات.

الشبكة العربية لحقوق الإنسان تناقش السلام العادل بالشرق الأوسط
الشبكة العربية لحقوق الإنسان تناقش السلام العادل بالشرق الأوسط
الشبكة العربية لحقوق الإنسان تناقش السلام العادل بالشرق الأوسط
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