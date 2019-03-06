أبوالغيط يوقع اتفاق بعثة ملاحظي الجامعة العربية للانتخابات الرئاسية

استقبل اليوم الأربعاء، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل وزير الشئون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ151 للمجلس الوزاري للجامعة العربية.

​

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد توقيع الأمين العام والوزير الجزائري على اتفاق مهمة بعثة ملاحظي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للانتخابات الرئاسية الجزائرية والمقرر عقدها في أبريل المقبل، وهو الاتفاق الذى يحدد المهام اللوجستية والفنية للبعثة خلال فترة الانتخابات على غرار الاتفاق الذي تم توقيعه بين الجانبين عند إجراءات الانتخابات النيابية الأخيرة في الجزائر.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مهمة بعثة الملاحظين، والتي تتكون من موظفين من الأمانة العامة للجامعة، تشمل ملاحظة العملية الانتخابية، واستخدام المرشحين لوسائل الإعلام العامة، ومسار الحملات الانتخابية والاقتراع، وكذلك عمليتي فرز النتائج والإعلان عنها، وذلك بما يتوافق والمعايير الدولية في هذا المجال، علمًا بأن المهمة تأتي بشكل عام في إطار حرص الجامعة العربية على مواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في الدول الأعضاء دعمًا لمسيرة الديمقراطية في هذه الدول.

​

كما أوضح أن اللقاء شهد أيضًا تبادل وجهات النظر حول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزاري، بما في ذلك ما يتعلق بالتحضير لاجتماعات القمة العربية الدورية الثلاثين المقرر عقدها في تونس تونس في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.