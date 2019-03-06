بـ"الكلاب" و"الأعلام".. الحماية المدنية تتعامل مع العقارات المنهارة

نفذ رجال الحماية المدنية عرضًا عمليًا لإخلاء عقار منهار من المصابين والوفيات، ضمن الاحتفال باليوم العمالي للحماية المدنية.



شارك في العرض كلاب بوليسية باستخدام معدات قطع الخرسانة المسلحة والحديد بواسطة رجال الإنقاذ.



وقامت القوات بوضع علم أصفر على مكان المصابين وعلم أحمر على مكان أحد المتوفيين، ونجحت القوات في حملهم خارج العقار.



وتقيم وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، احتفالًا للحماية المدنية ضد الكوارث في إطار الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية؛ وذلك لتعزيز الثقة لدى المواطنين في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام إدارة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتذكيرًا بحجم التضحيات والجهود التي يبذلها جميع العاملين بالحماية المدنية.



وتنطلق فعاليات الاحتفال بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس الصحراوى، برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمختصين في مجال الحماية.