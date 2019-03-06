تقديرية "ممفيس للأدوية" تستهدف أرباحًا بـ12.4 مليون جنيه

أظهرت الموازنة التقديرية لشركة "ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية للعام المالي 2019-2020، استهداف تحولها للربحية، حيث تستهدف أرباحًا بنحو 12.4 مليون جنيه في العام المال المقبل، مقابل خسائر بلغت 46.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2018.



وتتوقع الشركة تحقيق خسائر بقيمة 15 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.



وبحسب الموازنة، تستهدف الشركة إيرادات نشاط قدرها 441 مليون جنيه خلال العام المالي 2019-2020، مقابل إيرادات بلغت 343.4 مليون جنيه في العام المالي الماضي.



وعن الموازنة الاستثمارية للشركة خلال العام المالي المقبل، تستهدف الشركة استثمارات قدرها 12.8 مليون جنيه.



وسجلت صافي خسارة بلغت 17.1 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يناير 2019، مقابل 23.4 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 214.3 مليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 213.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.