في يومها العالمي.. الحماية المدينة تسيطر على حادث انقلاب سيارة بترول

نفذ رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بيانًا عمليًا خاصًا بإخلاء مصابين ووفيات جراء حادث انقلاب سيارة بترول على أحد الطرق وكيفية التعامل مع انسكاب المواد الكيماوية التى نشب بها الحريق، بالتعاون مع مجموعة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر المصرى، ونجاحهم في التعامل مع نيران اللهب وإخلاء المكان.



وتقيم وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، احتفالًا للحماية المدنية ضد الكوارث، في إطار الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية؛ وذلك لتعزيز الثقة لدى المواطنين في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام إدارة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتذكيرًا بحجم التضحيات والجهود التي يبذلها جميع العاملين بالحماية المدنية.



وتنطلق فعاليات الاحتفال بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس الصحراوى، برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمختصين في مجال الحماية.