"قريشى" يشيد بدور أمريكا فى التدخل لتخفيف التوتر مع الهند

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشى، عن امتنانه لتدخل الولايات المتحدة في الوقت المناسب وسط تصاعد حدة التوترات بين باكستان والهند.



وقال قريشى- في تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الأربعاء- إنه يقدر عرض الصين للتوسط بين إسلام آباد ونيودلهي ودعوتها لإجراء حوار بين البلدين، مصيفا أن التوترات الأخيرة بين بلاده والهند آخذة في التراجع، كما قررت باكستان أن ترسل مفوضها السامي إلى نيودلهي مجددا بعد إجراء مشاورات.



وأكد أن إسلام آباد عززت جهودها الدبلوماسية، وأن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، يلتزم تمامًا بتنفيذ السياسة الخارجية للبلاد بشرف وكرامة وبشكل يخدم المصلحة الوطنية ووفقًا لتطلعات الشعب الباكستاني.