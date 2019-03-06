زعيم المعارضة الفنزويلية يدعو الإدارات الحكومية لإضراب عام في فنزويلا

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان جوايدو اليوم الأربعاء الموظفين الحكوميين إلى إضراب عام يشمل جميع أنحاء البلاد، كأحد إجراءات الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تعتبره المعارضة رئيسا غير شرعي للبلاد.



ونقلت صحيفة بانوراما الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن جوايدو - الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في وقت سابق - قوله أمام وسائل الإعلام "ندعو موظفي الخدمة العامة للتعاون مع الإضراب".



وأكد جوايدو أن البرلمان سيعمل على سن قانون يضمن استقرار عملهم، مضيفا "القرارات الصادرة بحق تسريح العديد من الموظفين تعد باطلة، لأن السلطة الحالية في فنزويلا في الأصل باطلة - حسب تعبيره - وأتجه للعمل مع البرلمان لإقرار قانون عفو عام عن هؤلاء الموظفين لإعادتهم لمناصبهم السابقة".



يذكر أن جوايدو أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في 23 من يناير الماضي، مشككا في نتائج فوز نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة في انتخابات وصفها بالمزورة.