"واللا" العبري: مصر تعمل على منع التصعيد في غزة

قال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن مصر تعمل لمنع التصعيد على حدود قطاع غزة المحاصر بين إسرائيل وحماس، موضحًا أن القاهرة تسعى لعقد تفاهمات طويلة الأمد، من شانها منع الانجرار لمواجهة عسكرية في القطاع.



وأكد، في تقرير له، اليوم، الأربعاء، أن الطرفين يعلقان الأمال على التدخل المصري من أجل منع أي حرب مقبلة، خاصةً أن القاهرة تحاول إدارة المخاطر الحالية، وتسعى إلى إحلال الهدوء بين الطرفين لمدة طويلة، وليست مؤقتة.



ويسود هدوء حذر على حدود القطاع المحاصر مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 29 ألف آخرين.