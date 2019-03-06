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الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:18 م

الزراعة: أمصال فيروس أنفلونزا الطيور "H5N2" متوفرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2542439

قال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد القرش، إن كافة الأمصال الخاصة بفيروس أنفلونزا الطيور الجديد (H5n2) متوفرة في هيئة المصل واللقاح، إضافة إلى المحال الخاصة ببيع الأمصال.

وأضاف المتحدث، اليوم الأربعاء، أن الفيروس الجديد ثبت وجوده في مزرعة واحدة حتى الآن، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتقص نشط لكل المنطقة المحيطة بهذه المزرعة على مساحة 9 كيلومترات.

وأوضح أن هيئة الخدمات البيطرية ترصد كل شئ خاص بظهور هذه "العترة" الجديدة من فيروس إنفلونزا الطيور، موضحا أنه يتم عمل التقصي على كافة المزارع المحيطة بالمزرعة التي ظهرت فيها حالة الإصابة واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتحصين الطيور غير المصابة.

وشدد على التزام أصحاب مزارع الدواجن بسحب عينات لفحصها والاطمئنان على عدم وجود أي أمراض وخاصة أنفلونزا الطيور قبل البيع؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.. محذرا من عدم التزام أصحاب المزارع وقيامهم ببيع الطيور الحية بدون سحب عينات قبل البيع، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لهم.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن اكتشاف نوع جديدة لمرض أنفلونزا الطيور (h5n2) نتيجة اختلاط فيروسين نتج عنه فيروس ثالث، وتم اكتشافه في إحدى مزارع (البط) التي لا تطبق الأمان الحيوي، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتعامل مع هذه السلالة الجديدة من المرض.

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